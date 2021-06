«Rocío, contar la verdad para seguir viva», ha sido la emisión estrella de la televisión semana tras semana. La docu-serie en la que la hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, ha contado las vivencias de violencia machista ocurridas con su exmarido Antonio David tendrá una segunda temporada en otoño.

Ya se han desvelado los temas que Rocío Carrasco abordará en esta segunda temporada que tendrá por título «En el nombre de Rocío». En el trailer se puede ver como la «avaricia, la traición, los secretos, la venganza y la hipocresía» serán temas que tratarán en la segunda entrega. «¿Ha llegado el momento de explicar por qué no tienes relación con Amador, con tus hermanos Gloria y José Fernando, con Ortega Cano y con Rosa?«, le pregunta la periodista, y ella responde, «sí, ha llegado».

EN EL NOMBRE DE ROCÍO. OTOÑO 2021 pic.twitter.com/Rjgge75mI9 — Mediaset España (@mediasetcom) June 2, 2021

La segunda temporada está grabada en Chipiona, la tierra de Rocío Jurado, donde ya se ha visto al equipo de Rocío Carrasco grabando y como se ha podido ver en el trailer, «pensaron que Chipiona les pertenecía, pensaron que su desprecio quedaría impune, pensaron mal» anuncian. «Se creían que no iba a venir por las condiciones en las que estaba. No tengo que conquistar Chipiona, solo tengo que venir y lo he hecho» se escucha en la parte final del trailer a Rocío Carrasco.

Con esta segunda entrega terminará de desvelar todos los detalles de los oscuros años de su vida. Ya en la primera temporada, éxito de audiencias, recordó los peores momentos de su matrimonio con Antonio David, la mala relación que tiene con sus hijos y los últimos momentos de Rocío Jurado, su madre. Rocío Carrasco asegura sentirse «serena y satisfecha con el trabajo que he hecho interiormente, de recolocar mis vivencias y pensamientos».

Con todo esto Mediaset tiene preparado uno de sus platos fuertes de la próxima temporada que, seguramente, vaya a dar mucho de qué hablar y con el que podrá ocupar las tardes y noches de su programación.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...