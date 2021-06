El servidor de hosting Fastly ha indicado esta mañana el incidente ocurrido. Este fallo en los servidores, que ha ocurrido sobre las 12, está afectando de manera global a multitud de páginas web como Amazon, The New York Times, Twitch, Financial Times, Amazon o Reddit, entre otras.

El fallo en el servidor afecta a zonas esparcidas por todo el mundo, como puntos de Asia, Pacífico, Australia, América del Sur (Argentina, Brasil, Colombia), Europa, América del Norte y Sudáfrica.

La mayoría de webs y servicios digitales requieren de empresas como Fastly por la gran infraestructura que supone internet. Estas empresas alojan grandes partes de Internet en grandes almacenes llenos de servidores que dan respuesta a las constantes peticiones de usuarios de internet. Cuando estas peticiones exceden la capacidad de los servidores, estos no admiten más y por eso a veces algunas páginas no están disponibles para todo el mundo.

Según ha dado a conocer la propia Fastly a través de su página web, el fallo global tiene relación con problemas en su red de distribución de contenido (CDN). Esta red ayuda a minimizar los retrasos en la carga de contenidos de páginas web al reducir la distancia física entre el servidor y el usuario.

Ahora la compañía Fastly afirma que ha identificado el problema y lo están arreglando. Con esto, el acceso a las páginas web afectadas se está recuperando.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...